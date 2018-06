TCM critica auditoria feita pela prefeitura O presidente do Tribunal de Contas do Município do Rio, Thiers Montebello, criticou auditoria da prefeitura que apontou indícios de irregularidades nas obras da Cidade da Música. Montebello disse que o TCM fez 37 vistorias - em que foram verificadas "distorções na execução do projeto" -, mas a análise do tribunal não foi aproveitada pela prefeitura.