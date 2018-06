TCM envia projeto para criar mais 31 cargos de até R$ 7,2 mil Se a Prefeitura anunciou congelamento de R$ 5,5 bilhões no orçamento, o Tribunal de Contas do Município enviou à Câmara Municipal projeto que prevê a criação de 31 cargos - com salários entre R$ 3,4 mil e R$ 7,2 mil -, além de estender a gratificação de R$ 997 mensais a servidores deslocados de outros órgãos para o TCM. Só com salários brutos, a previsão de despesas é de cerca de R$ 2,3 mi ao ano. Em 2008, a Câmara aprovou lei que criava gratificação e cargos extras. A princípio, seriam menos assessores, mas vereadores incluíram mais vagas. A medida foi derrubada pelo Tribunal de Justiça, mas acabou reapresentada. O TCM informou que os novos cargos se enquadram na tabela de salários do órgão e estão previstos no orçamento de 2009. Parte dos cargos será destinada a repor servidores que saíram, compor a corregedoria do órgão e reforçar o setor de informática. Segundo o TCM, a gratificação depende da produtividade do servidor.