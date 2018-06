TCU vai fazer auditoria nas contas do 'Sistema S' O Tribunal de Contas da União (TCU) vai fazer auditorias nas contas das entidades do denominado "Sistema S" - como Sesi, Senac e Sebrae - entre os anos de 2008 e 2010. A medida foi aprovada ontem pelo Senado, atendendo a requerimento do senador Ataídes Oliveira (PSDB-TO).