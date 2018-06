Técnico de enfermagem acusado de estupro no Rio é denunciado por outra vítima

RIO - A Polícia Civil do Rio começou a investigar nesta segunda-feira, dia 3, mais uma acusação de estupro contra o técnico de enfermagem Brivaldo Francisco Xavier, ex-funcionário do Hospital Quinta D’Or, em São Cristóvão, na zona norte do Rio. Uma idosa de 66 anos que faz tratamento de quimioterapia e radioterapia para combater um câncer afirmou ontem à polícia, por telefone, que teria sido vítima dos abusos entre 14 e 17 de fevereiro, quando estava internada no hospital.

Depois, ao ser submetida a uma cirurgia, a idosa teria sofrido novo abuso. Segundo a Polícia Civil, o técnico em enfermagem teria se esfregado e tocado maliciosamente no corpo da paciente. Familiares da paciente e responsáveis pelo hospital devem ser convocados para prestar depoimento ainda esta semana.