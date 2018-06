Técnicos farão embalsamento A seguradora da Air France contratou um médico legista de São Paulo e sete técnicos especialistas em embalsamamento para o trabalho nos corpos das vítimas do acidente que forem identificados e liberados. De acordo com o gerente de operações do Morada da Paz em Pernambuco, Guilherme Lithg, cinco técnicos da sua empresa irão trabalhar em conjunto com a equipe de São Paulo. "Os 13 profissionais irão trabalhar em turnos, 24 horas por dia", afirmou. Até o início da noite de ontem, apenas 1 dos 11 corpos identificados havia chegado ao Morada da Paz, no município metropolitano de Paulista. Ele foi levado em um carro da funerária, acompanhado de duas viaturas da PM. Em nota, o comando da operação de buscas, integrado pela Aeronáutica e pela Marinha, informou que ontem "ocorreram apenas avistamentos de supostos destroços da aeronave acidentada, que distam cerca de 1.100 km a nordeste de Fernando de Noronha". A informação foi repassada às corvetas Jaceguai (da Marinha brasileira) e Ventose (da francesa), que estão na região.