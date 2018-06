Técnicos preparam transição no governo do RS

Eleito no primeiro turno como governador do Rio Grande do Sul, Tarso Genro (PT) deve anunciar os nomes do seu secretariado em novembro, quando será instalado o gabinete de transição. Até lá, um time de 12 assessores técnicos estão levantando dados, prazos e demandas do Estado para municiar o trabalho intermediário do governo.

A equipe tem representantes das bancadas do PT, PSB, PC do B e PR, da coligação Unidade Popular que elegeu o petista. A opção pelos técnicos evitou a retirada de quadros da campanha de Dilma Rousseff no segundo turno, sem prejudicar a transição.

A governadora Yeda Crusius (PSDB), que tentou a reeleição, ficou em terceiro lugar, com 18,4% dos votos válidos. Tarso espera ter contato em breve com a tucana.

Ex-ministro da Justiça, Tarso venceu com 54,35% dos votos válidos, após duas tentativas malsucedidas. Em 1990, havia ficado em quarto lugar e, em 2002, após largar a prefeitura de Porto Alegre, provocou uma prévia que alijou da disputa o então governador Olívio Dutra (1999-2002), candidato natural à reeleição.