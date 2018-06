Técnicos recuperam 80% de óleo derramado por navio na BA

A Secretaria do Meio Ambiente da Bahia informou que já recuperou 80% dos 5 mil litros de óleo combustível que foram derrubados por um navio de bandeira norueguesa, no Porto de Aratu, a 40 quilômetros de Salvador. O navio bateu contra o atracadouro do cais de Aratu, abrindo um rombo de três metros no seu casco, por onde vazaram os 5 mil litros de óleo combustível. A Capitania dos Portos abriu um inquérito para apurar as razões do acidente. O navio carregava além dos 5 mil litros de óleo lubrificante e materiais utilizados no refino de petróleo. Uma mancha ainda com óleo está próxima a ilha da Maré, na região, e os técnicos e ambientalistas procuram recuperar o óleo, e evitar que atinja a terra.