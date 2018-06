Teleférico do Alemão passa a funcionar em novo horário a partir de segunda

SÃO PAULO - O Teleférico do Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, passará a funcionar em novo horário a partir da próxima segunda-feira, 15. Os passageiros poderão andar no teleférico das 15h às 20h.

Segundo a Supervia, concessionária responsável pelo funcionamento do transporte, a mudança tem como objetivo garantir a completa capacitação de passageiros e orientadores de público. A partir de setembro, o Teleférico funcionará dez horas por dia.

O Teleférico tem 3,5 quilômetros de extensão e 152 gôndolas, com capacidade para transportar 10 passageiros cada uma, sendo oito sentados e dois em pé. A viagem da primeira estação (Bonsucesso) à última (Palmeiras) tem duração de 16 minutos. Com cinco semanas de operação, já transportou mais de 250 mil pessoas.

Tarifas. O cadastramento de moradores, iniciado no dia 25 de julho pela RioCard para garantir gratuidade das passagens (uma de ida e outra de volta), continua a ser pré-agendado pelo telefone (3265-9997, de segunda a sexta de 7h30 às 20h10 e sábados e domingos: 7h50 às 14h10). As demais passagens custarão R$ 1 cada uma.

Também está disponível um posto na estação de Bonsucesso. Para o registro, o morador deverá apresentar CPF e comprovante de residência. A cobrança de tarifa será a feita a partir de setembro.