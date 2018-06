Teleférico do Alemão passa a operar em novo horário na segunda-feira

SÃO PAULO - A partir da próxima segunda-feira, 18, o Teleférico do Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, passará a funcionar de 7 às 12 horas e não funcionará no período da tarde. Assim, os passageiros terão uma hora a mais para andar no transporte.

Desde que foi inaugurado, em 7 de julho, pela presidente Dilma Rousseff, o teleférico funcionava de segunda a sexta, das 9 às 11 horas e de 14 às 16 horas. O funcionamento de 5 horas ininterruptas, segundo a Supervia, empresa responsável pela administração do teleférico, vai melhorar o atendimento ao publico, atendendo a grande demanda de trabalhadores da comunidade no horário de saída para o trabalho.

O teleférico está integrado ao sistema de transporte ferroviário e tem seis estações - Bonsucesso, Adeus, Baiana, Alemão, Itararé/Alvorada e Palmeiras. A viagem da primeira estação à última tem duração de 16 minutos.

No primeiro mês de operação, os passageiros não precisam pagar para andar no teleférico. Na segunda fase do projeto, também com duração de 30 dias, o transporte continuará a ser gratuito. Após esse prazo, a tarifa passa a ser paga. Cada morador do complexo - devidamente cadastrado pela RioCard por meio de apresentação de CPF e comprovante de residência - terá direito a duas passagens gratuitas diárias (uma de ida e outra de volta). A passagem custará R$ 1.

A partir de novembro, o teleférico passa a operar de forma plena, de segunda a sexta, das 6 as 21 horas; sábado, das 8 as 20 horas; domingos e feriados, das 9 as 15 horas. A tarifa de integração trem/teleférico custará R$ 2,80 e o bilhete para turistas, com direito a embarcar e desembarcar em todas as estações, custará R$ 10.