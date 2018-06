Teleférico do Alemão transporta 200 mil passageiros em 16 dias

SÃO PAULO - O teleférico do Complexo do Alemão, na zona norte do Rio, que liga o conjunto de favelas ao bairro de Bonsucesso, transportou cerca de 200 mil passageiros em 16 dias, segundo boletim da Secretaria de Estado de Obras, divulgado nesta segunda-feira, 1º. Entre os usuários estão moradores da comunidade e de outros bairros do Rio de Janeiro, além de estrangeiros.

O teleférico tem capacidade para transportar 30 mil passageiros por dia e é operado pela Supervia, concessionária responsável pelo teleférico. A linha se estende por 3,5 quilômetros e seis estações -- Bonsucesso, Adeus, Baiana, Alemão, Itararé/Alvorada e Palmeiras. A viagem da primeira estação à última tem duração de 16 minutos.