Telefones de emergência na Anchieta estão incomunicáveis Os 35 call boxes, telefones de emergência para os usuários, localizados entre os quilômetros 40 e 65 da Rodovia Anchieta, entre o trecho de serra e de baixada da via, em seus dois sentidos, apresentam problemas nesta sexta-feira, 4. Segundo a Ecovias, empresa que administra a rodovia, o problema está nos cabos metálicos que interligam os call boxes ao Centro de Controle Operacional da concessionária. Técnicos estão trabalhando para identificar o problema e restabelecer a comunicação. O sistema Anchieta-Imigrantes opera normalmente no esquema 5X5. A descida é feita pela pista sul da Via Anchieta e pista sul da Rodovia dos Imigrantes. Para o retorno à capital, o motorista utiliza as pistas norte das duas rodovias. Não há registro de lentidão ou congestionamento e a visibilidade é total.