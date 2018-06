Telefones e sites das companhias aéreas Passageiros com viagens aéreas marcadas podem encontrar informações sobre a situação dos aeroportos no site da Infraero. Para tentar minismizar os transtornos, quem está com vôos marcados deve entrar em contato com as companhias aéreas. Infraero Vôos online | telefones dos aeroportos TAM Telefone: 4002-5700 | internet Gol Telefone: 0800-2800465 | internet BRA Telefone: 6445-4310 | internet Ocean Air Telefone: 0300 7898 160 e 4004 4040 | internet United Airlines Telefone: 3145-4200 e 0800 16 2323 | internet British Airways Telefone: 4004-4440 | internet Lufthansa Telefone: 0800-115303 internet TAP Telefone: 2131-1200 | internet Trip Telefone: 0300-7898747 | internet Pantanal Linhas Aéreas Telefone: 0800 6025888 | internet