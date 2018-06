Telefônica divulga dados sobre ataques A Telefônica detalhou ontem os horários e o período em que os servidores da empresa sofreram nesta semana ações de hackers e que resultaram em falhas na conexão via Speedy. As ações teriam ocorrido nos dias 6 (às 22h15, duração de 30 minutos), 7 (às 11h15, duração de 3 horas e 45 minutos; às 17h45, duração de 3 horas e 45 minutos) e 8 (à 1h40, duração de 10 minutos; às 21h, duração de 1 hora e 40 minutos). A Telefônica disse que comunicou formalmente as autoridades. É possível que não sejam cobrados dos clientes os períodos de instabilidade do serviço.