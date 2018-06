Parte do telhado do barracão da escola de samba Unidos da Tijuca, que desfila no Grupo Especial das Escolas de Samba do Rio, desabou no início da tarde desta quinta-feira, 26, atingindo carros alegóricos dentro do galpão e veículos estacionados na Avenida Venezuela, centro do Rio. Bombeiros do Quartel Central e policiais do Batalhão da Praça da Harmonia estão no local, mas não houve feridos. Foto: Wilton Junior/AE