Telhado de loja de colchões desaba e deixa feridos em SP O telhado da loja de colchões Copel desabou no início da tarde desta quinta-feira, 15, na zona leste de São Paulo. Pelo menos duas pessoas ficaram feridas. Equipes do Corpo do Bombeiros, com apoio de cães farejadores, permaneciam no local por volta das 16 horas procurando outras possíveis vítimas nos escombros. O acidente ocorreu por volta das 13h45. A fábrica fica na Avenida Salim Farah Maluf, esquina com rua Padre Adelino, no Tatuapé. Os feridos foram encaminhados para hospitais da região pelos bombeiros e ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não havia detalhes sobre o estado de saúde deles. As causas do acidente ainda são desconhecidas. Por causa da movimentação de bombeiros e ambulâncias no local, os motoristas enfrentavam trânsito lento nas proximidades. Um dos helicópteros da Polícia Militar também permanece na região para auxiliar no resgate. Matéria alterada às 16h20 para atualização de informações