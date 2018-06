Temer declara apoio à criação de mais 4 TRFs

O presidente da Câmara, Michel Temer (PMDB), declarou ontem apoio à proposta de emenda à Constituição que cria mais quatro Tribunais Regionais Federais (TRFs). O objetivo dos novos tribunais é aliviar a demanda dos atuais cinco TRFs. Temer participou de reunião com o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Ophir Cavalcante, o senador Tião Viana (PT-AC) e o presidente da OAB do Distrito Federal, Francisco Caputo.