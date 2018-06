O presidente da Câmara, Michel Temer (foto), promete votar amanhã a proposta que restringe a candidatura de políticos com pendências judiciais, mesmo com a resistência anunciada de alguns parlamentares - como o deputado José Genoino (PT-SP), réu no processo do mensalão. O projeto prevê que pessoas com condenação judicial por órgão colegiado se tornem inelegíveis por oito anos.