Temer e Kassab preveem abandono da reforma política

Acompanhado do prefeito Gilberto Kassab e do vice-governador de SP, Guilherme Afif Domingos, Temer afirmou que o sistema atual leva ao "clientelismo", fazendo com que os deputados trabalhem para levar obras para sua região e garantir sua reeleição. Kassab disse que a reforma é sempre deixada de lado. "Infelizmente, parece que existe uma tendência de que continue sendo deixada de lado, o que é lamentável."