Temer minimiza possível debandada peemedebista O candidato a vice na chapa encabeçada por Dilma Rousseff (PT), Michel Temer, minimizou a possibilidade de desembarque de setores do PMDB lulista da candidatura. Temer, que participou em Belo Horizonte de um encontro com lideranças do partido, classificou como "inútil" a investida da campanha de José Serra (PSDB) entre peemedebistas da Bahia e do Rio Grande do Sul. Segundo ele, 93% do diretório nacional do PMDB apoia sua chapa no segundo turno.