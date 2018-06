Temer quer que se espere fim de férias de diretor

Oficialmente, Pagot está em férias até o fim deste mês. Um grupo de auxiliares de Dilma aposta que, até a volta prevista do diretor do Dnit ao trabalho, a crise no setor dos transportes tenha esfriado.

Hoje, não há clima político para o retorno dele à função, observam assessores do governo. No Planalto, há outro grupo que avalia que a permanência de Pagot traria prejuízo político para Dilma. Essa corrente diz que o retorno do diretor do Dnit obrigaria o governo a anular as demais demissões no setor de transportes por suspeitas de irregularidades.

Michel Temer foi a primeira autoridade do Planalto a expor publicamente sua posição sobre o caso Pagot.

Um dia depois de sofrer ameaças de líderes do PR, o Planalto comemorou ontem a costura com o partido que "acalmou" os aliados, revoltados com a demissão de representantes do PR. A negociação liderada pela ministra das Relações Institucionais, Ideli Salvatti, teria resultado também no esfriamento do depoimento de Pagot no Senado e na Câmara.