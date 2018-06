Temer reúne ministros para tratar da crise de segurança no ES

BRASÍLIA - O presidente Michel Temer está reunido neste domingo, 12, com os ministros da Defesa, Raul Jungmann, do Gabinete de Segurança Institucional, Sérgio Etchegoyen, e o interino da Justiça, José Levi Mello do Amaral Júnior, para tratar sobre a crise de segurança pública no Espírito Santo. A reunião está ocorrendo no Palácio do Jaburu, residência oficial de Temer.

Segundo Jungmann, a greve dos policiais militares no Estado está em declínio e a ordem vem sendo resgatada. Amanhã, as escolas voltam a funcionar.

Os três ministros estiveram no sábado, dia 11, em Vitória, onde se encontraram com o governador em exercício do Estado, César Colnago. Também estava presente o ministro-chefe da Secretaria de Governo, Antonio Imbassahy.

O policiamento nas ruas de Vitória foi reforçado pela Força Nacional e Forças Armadas. Hoje são 1.300 homens. Segundo o ministro da Defesa, o Exército permanecerá nas ruas até quando for preciso.

Nesta segunda-feira, José Levi retornará a Vitória para acompanhar os trabalhos da Força Nacional e o desenrolar da situação na cidade.