Temer sofre tentativa de assalto em SP O vice-presidente da República, Michel Temer, sofreu uma tentativa de assalto, na noite do último dia 1.º, na Avenida Cidade Jardim, em São Paulo. Segundo informações da assessoria de imprensa do vice-presidente, o vice-presidente se dirigia ao Aeroporto de Guarulhos. Ao parar em um farol, um homem se aproximou do veículo e bateu no vidro.