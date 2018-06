Temor na caserna é de escalada de revanchismo Surpreendidos com a nomeação do ex-chanceler Celso Amorim para o Ministério da Defesa, militares temem que o diplomata queira vasculhar o passado e derrubar a Lei de Anistia. Sob a gestão de Nelson Jobim, o governo fez acordo com os comandantes militares e com parte da oposição em torno do polêmico projeto que cria a Comissão da Verdade.