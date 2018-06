'Temos uma tendência clara de vitória', diz Índio

Na visita que fez à Bahia, Índio, acompanhado pelo deputado ACM Neto (DEM), o mais votado no Estado, com 328.450 votos, fez caminhada de uma hora pelo bairro popular de Pernambués e passeou pelo Mercado Modelo, um dos principais destinos turísticos de Salvador.

Lá, tirou fotos com populares, ouviu conselhos, arriscou passos de capoeira, chegando a fazer o movimento conhecido como estrela, e participou de uma rápida reunião com pastores de igrejas batistas, na qual criticou o que chama de "excessos" do Terceiro Plano Nacional de Direitos Humanos. "O PNDH-3 ameaça a liberdade religiosa e a liberdade de imprensa e garanto que com a gente não haverá nenhum tipo restrição religiosa ou à imprensa", disse. "Se já há tanta corrupção no Brasil com imprensa livre, imagine sem."

Ele aproveitou para cortejar lideranças políticas do PMDB baiano, ainda descontentes com o apoio explícito dado pela candidata petista à Presidência, Dilma Rousseff, ao governador reeleito Jaques Wagner (PT), em detrimento à candidatura do ex-ministro da Integração Nacional Geddel Vieira Lima (PMDB), também integrante da base aliada do presidente Lula.

"Quero deixar um recado claro para o governador da Bahia e para todos os prefeitos do PT, do PMDB e dos outros partidos que apoiam Dilma: vamos tratá-los com o mesmo carinho e a mesma atenção que vamos dar a prefeituras e governos do PSDB, do Democratas e do PPS", disse.