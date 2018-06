Temperatura baixa Dizem que no inverno as pessoas ficam mais elegantes. Vai ver é por isso que os termômetros do Iguatemi andam tão baixos. O frio é ainda maior na ala das marcas internacionais (que reúne Emporio Armani e Dolce&Gabbana, por exemplo). Inspiradas pelas grifes (que já exibem a coleção inverno) e pela temperatura, as frequentadoras devem ter a sensação de estar no hemisfério norte. Nas visitas ao shopping, leve casaco, botas, luvas e cachecol.