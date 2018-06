Temperatura cai a 7 graus em SP A cidade de São Paulo amanheceu com neblina e temperatura baixa. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura, às 7 horas foram registrados 7 graus no Aeroporto de Congonhas, na zona Sul, e 4 graus no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, na Grande São Paulo.