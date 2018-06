Temperatura cai e umidade do ar aumenta em São Paulo

A umidade que vem do oceano deixa o céu nublado nesta terça-feira, 21, em São Paulo e provoca chuva fraca no litoral paulista. Na capital, nos vales do Paraíba e do Ribeira, o sol fica fraco durante o dia e a máxima não deve passar dos 21 graus. Nos próximos dias, o sol predomina no Estado, com névoa ao amanhecer e frio só de manhã e à noite. O ar polar deve ficar sobre São Paulo somente até a quarta-feira, e a temperatura volta a subir. Apesar disso, a quarta ainda terá temperatura baixa, com mínima de 11 graus e máxima de 24 graus. Na quinta e na sexta a temperatura sobe um pouco e pode atingir a máxima de 27 graus. País Uma rápida frente fria se desloca pelo mar nesta terça, ao largo do litoral do Sudeste. Associado a esse sistema, há um ciclone extratropical perto do litoral do Rio Grande do Sul. O tempo fica chuvoso nas praias paranaenses e paulistas, em todas as regiões fluminenses, no sul capixaba e na Zona da Mata. Há previsão de ressaca no Sul e no Sudeste. O ar seco polar causa o retorno do sol no restante do Sul, com frio e geada ao amanhecer no interior do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Sol com chuva rápida no litoral leste nordestino e no extremo norte da Região Norte. O tempo deve ficar seco no restante do País.