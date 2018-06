Temperatura cai para abaixo de zero pela 19ª vez no ano no RS

PORTO ALEGRE - O Sul do País está sob nova onda de frio nesta terça-feira, 5. A temperatura caiu para um grau abaixo de zero em Cambará do Sul, no Rio Grande do Sul, segundo registro do 8º Distrito de Meteorologia do Inmet, e para 4,6 graus abaixo de zero em Urupema, em Santa Catarina, segundo registro do Ciram/Epagri. Acompanhamento feito pela MetSul Meteorologia indica que foi o 19º dia de temperaturas negativas no Rio Grande do Sul em 2014.

As estações do 8º Distrito registraram ocorrência de geada forte em São Joaquim (SC), Bom Jesus e Pelotas (RS) e moderada em Cambará do Sul (RS). A previsão para esta quarta-feira é de outra madrugada gelada nos dois Estados, mas com temperatura extrema menos baixa. O frio da madrugada dá lugar ao calor à tarde. No Rio Grande do Sul, a temperatura vai de 3 a 28 graus e em Santa Catarina de 1 a 27 graus.