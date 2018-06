Temperatura caiu de 38,7º para 7,5º em quatro dias no RS O Rio Grande do Sul viveu nesta semana mais uma das variações bruscas de temperatura típicas do outono e da primavera, embora a estação ainda seja o inverno. Desde terça-feira, quando os termômetros de Campo Bom, no Vale do Sinos, marcaram 38,7 graus em Campo Bom, a temperatura vem caindo, tendo chegado a 7,5 graus em Santa Vitória do Palmar, na fronteira com o Uruguai, nesta sexta-feira. Em Porto Alegre, segundo o 8º Distrito de Meteorologia, a variação de hoje foi mínima, de 15 graus de manhã a 15,3 graus à tarde. No sábado, deve ser um pouco maior, de 13 graus a 17 graus. A oscilação da temperatura só não foi mais brusca porque a massa de ar tropical que havia se movimentado do Centro-Oeste para o Sul bloqueou parcialmente a passagem da frente fria que ainda está se deslocando da Patagônia para o norte, explica o meteorologista Custódio Simonetti, do 8º Distrito. O resultado foram dias chuvosos, temperaturas amenas, mantidas pela cobertura de nuvens, mas vento gelado, que derrubava a sensação térmica.