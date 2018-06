Temperatura chega a -8ºC na Serra Catarinense

SÃO PAULO - O estado de Santa Catarina teve nesta sexta-feira, 5, a madrugada mais fria da semana. Foram registradas temperaturas negativas e geada de intensidade mediana a forte em boa parte do estado.

Em Urupema, na serra catarinense, a os termômetros marcaram -8ºC. O frio também foi intenso no Litoral, onde as mínimas variaram entre 1ºC e 5ºC, mas o tempo deve melhorar no final de semana. A cidade de São Joaquim registrou -6,1ºC e em Florianópolis a mínima foi de 4,0ºC.