Temperatura nas regiões Sul e Sudeste deverá cair com chegada de frente fria

SÃO PAULO - A formação de uma nova frente fria sobre o Sul do País deverá provocar queda na temperatura e chuvas fortes a partir da próxima sexta-feira, 18, de acordo com informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A partir do sábado, aponta a previsão, o frio chegará no Sudeste, avançando também sobre o Centro-Oeste, atingindo ainda Estados do Norte, como Rondônia e Acre. O instituto acredita que chuvas fortes poderão ocorrer em razão do fenômeno.

+ Reservatório do Sistema Cantareira volta a ficar abaixo dos 50%

Em nota, o Inmet informou nesta quarta-feira, 16, que a temperatura deverá cair de forma significativa em todo o centrossul do País a partir do sábado. “O amanhecer do domingo será de muito frio na Região Sul, Mato Grosso do Sul, São Paulo e sul de Minas Gerais, com formação de geada ampla no Sul do país. as demais áreas do Sudeste, Centro-Oeste e sul da Região Norte, o frio vai ganhando força no decorrer do domingo, apesar do predomínio de sol nestas áreas destaca-se que a tarde será fria.”

Segundo o órgão, a massa de ar frio atuará até a segunda-feira, 21, com condições para formação de geada no Sul, na Serra da Mantiqueira e no Vale do Ribeira. “Outro destaque é a intensificação dos ventos nas Regiões Sul e Sudeste do país no decorrer do final de semana, devido à influência de um ciclone extratropical que estará sobre o Oceano Atlântico. No domingo as rajadas de vento poderão variar entre 70 e 90 km/h no litoral dessas regiões, onde eventualmente em alguns pontos poderá atingir os 100 km/h.”

A capital paulista realizará neste fim de semana a Virada Cultural, evento com shows em palcos montados em diferentes pontos da cidade, a céu aberto, e que se estende da noite do sábado à noite do domingo. Portanto, os participantes deverão ficar atentos para a queda na temperatura.