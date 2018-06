Temperatura em Santa Catarina pode chegar a -12ºC

SÃO PAULO - As temperaturas mínimas em Santa Catarina deverão chegar até -12ºC nesta semana nas áreas rurais, informa boletim Centro de Informações de Recursos Ambientais e Hidrometereologia de Santa Catarina (Ciram) publicado nesta quarta-feira, 6. Nestes locais a geada poderá ser de moderada a forte.

Temperaturas negativas ainda devem se repetir nas áreas altas do oeste ao Planalto nos próximos dias e a geada poderá ser forte. O frio será intenso no Planalto norte e sul, onde a mínima poderá mais uma vez chegar a -6ºC. No Oeste e Meio Oeste, o frio chegará perto e ficará entre -2 e 2ºC.

No Litoral e Vale do Itajaí, as temperaturas caem menos e deverão variar entre 0ºC e 5ºC, ainda com chance de geada fraca.

As atividades ao ar livre não são recomendadas a pessoas vulneráveis e que tenham doenças respiratórias devido ao seco, que causa desconforto térmico.

Crianças e idosos precisam de cuidados especiais, assim como os moradores de rua no período noturno.

A Defesa Civil pode ser acionada pelo fone 199, o Corpo de Bombeiros pelo 193 e a Policia Militar pelo 190.