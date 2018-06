Temperatura no Rio Grande do Sul chega a 2,6 abaixo de zero Geou em vários municípios do Rio Grande do Sul na madrugada desta quinta-feira. Segundo 8º Distrito de Meteorologia, a temperatura mínima chegou a 2,6° abaixo de zero em Cambará do Sul, na serra gaúcha. As temperaturas devem permanecer baixas em todo o Estado durante o dia de hoje, com os termômetros oscilando entre 2° negativos e 18°. Para amanhã a previsão é de mais frio, com possibilidade neve na Região Serrana. As informações são da Agência Brasil.