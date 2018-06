Temperatura pode cair mais de 20 graus em SP nesta segunda

A chegada de uma frente fria a São Paulo provoca queda brusca da temperatura nesta segunda-feira, 24, quando os termômetros podem marcar até 13 graus no fim da tarde. No domingo, 23, a máxima registrada foi de 34,3 graus, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Nesta segunda, a máxima não deve passar dos 23 graus. Os próximos dias terão vento e garoa, o que deve elevar a umidade do ar. "A mudança brusca de temperatura é a tendência para esta primavera", disse Marcelo Schneider, do Inmet. Nesta segunda, as demais áreas paulistas ainda têm sol, mas a partir da tarde ocorrem pancadas de chuva. Até a quarta-feira, o céu fica nublado, faz um pouco de frio e há previsão de chuva fraca no leste do Estado. Na quinta, o sol aparece forte e esquenta e a máxima volta aos 25 graus. País Uma frente fria avança pelo Sudeste e deixa nuvens de chuva espalhadas por São Paulo e pelo centro-sul do Rio de Janeiro. O tempo fica carregado com chuva o dia todo também na faixa entre o norte do Rio Grande do Sul e o sul de Rondônia. A temperatura cai bastante no Sul com a chegada de uma nova massa de ar frio, de origem polar. Calor e pancadas isoladas de chuva a partir da tarde do Acre ao Amapá e na faixa entre o norte paulista e fluminense. Sol forte no restante do País. Previsão de chuva passageira no litoral de Alagoas e de Pernambuco.