Temperatura sobe e chuva continua em São Paulo A chuva deve seguir na capital paulista nesta sexta-feira, apesar da diminuição das áreas de instabilidade que fazem com que o sol apareça na cidade. O céu ainda fica com muitas nuvens por conta do tempo quente e úmido; a máxima pode chegar aos 28 graus. A partir da tarde são previstas pancadas de chuva na capital e nas demais regiões do Estado. A máxima chega aos 29 graus no litoral e aos 32 no interior, em Presidente Prudente. O sábado deve começar com tempo aberto e sol, mas as nuvens aumentam no período da tarde. A máxima deve chegar aos 27 graus no sábado e aos 26 graus no domingo. As nuvens carregadas de uma frente fria, que avança pelo litoral de Santa Catarina, provocam chuva desde cedo em quase todo o leste do Sul do País. No restante da região e nas demais áreas do Brasil o sol predomina e deve fazer calor. A máxima chega aos 31 graus no Rio de Janeiro e aos 30 graus em Salvador. Apenas o interior e o litoral norte do Nordeste, no norte de Minas Gerais, no nordeste do Espírito Santo, a fronteira do Brasil com o Uruguai e em Roraima não devem ter pancadas de chuva nesta sexta-feira.