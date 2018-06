Temperatura sobe e sol predomina em São Paulo A massa de ar quente ganha força em todas as áreas de São Paulo, fazendo com que o sol predomine em todo o Estado nesta quarta-feira. Na capital e no litoral o tempo fica firme o dia todo; a máxima chega aos 28 graus na capital e no Guarujá. No interior ocorrem pancadas de chuva rápidas a partir do período da tarde. A máxima chega aos 34 graus em Presidente Prudente e aos 31 em São José do Rio Preto. Depois de muitos dias de chuva, o ar está úmido em quase toda região Sudeste do País. Para retirar o excesso de umidade, é preciso que o sol apareça forte e por vários dias. É isto que se espera a partir de quinta-feira, com a entrada de uma massa de ar quente e seco que já começa a influenciar o norte mineiro. As máximas chegam aos 28 graus no Rio de Janeiro e aos 32 em Vitória. No Amazonas e no norte de Rondônia, áreas de instabilidade tropical causam muita chuva; máxima de 30 graus em Manaus. A previsão é de céu nublado, mas sem chuva no leste de Santa Catarina e do Paraná, com máxima de 28 graus em Florianópolis e de 23 em Curitiba. O sol predomina no restante do País, com máxima de 37 graus em Teresina. Chove de forma isolada, exceto nas demais áreas do Sul e em quase todo o Nordeste. Salvador tem máxima de 32 graus e Recife de 31 graus.