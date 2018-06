Temperatura ultrapassa os 30 graus em São Paulo O calor voltou a passar dos 30 graus em São Paulo. Na capital paulista, a máxima nesta sexta-feira foi de 31,7 graus segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, no Mirante de Santana. A mínima chegou a 18,7 graus ao amanhecer. Até o início da semana, a previsão da empresa Climatempo é de mais sol e temperatura de até 34 graus na região metropolitana, sempre com chuvas de verão. Os dias ainda começam com um pouco de névoa na Grande São Paulo, nas praias e nos Vales do Paraíba e do Ribeira. Na terça-feira, o sol aparece pela manhã, mas a aproximação de uma nova frente fria durante a tarde causa pancadas de chuva e trovoadas, com risco de temporal. A quarta-feira segue chuvosa em quase todo o Estado, com um pouco de sol pela manhã apenas no norte.