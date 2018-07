Temperaturas baixas invadem São Paulo O frio chegou forte ao Estado de São Paulo, com a temperatura na manhã desta quinta-feira de 12 graus na capital, a máxima deve ser de 19 graus. No Horto Florestal da capital paulista a temperatura chegou a 2 graus negativos. Em toda Serra da Mantiqueira geou durante a madrugada. Em Campos do Jordão a temperatura está variando entre zero e 1 grau positivo. No interior paulista, os termômetros marcaram 8 graus em Ribeirão Preto e Bauru, cidades tradicionalmente quentes.