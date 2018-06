Temperaturas caem em São Paulo e Rio; pode gear no sul do país A frente fria avança sobre o estado de São Paulo neste sábado, 23, deixando o tempo fechado e com chuva fraca e garoa na capital. As temperaturas devem oscilar entre mínimas de 13ºC e máximas de 18ºC. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), no domingo o tempo volta a melhorar, e não há previsão de chuvas, mas os ventos devem gerar sensação de frio ao longo do dia.