Temperaturas caem no RS com risco de geadas nos próximos dias

PORTO ALEGRE - O frio que chegou no sábado ao Rio Grande do Sul permanece por toda esta semana no Estado. A previsão do 8º Distrito de Meteorologia do Inmet indica que a temperatura será baixa durante as madrugadas e amena durante as tardes.

Nesta segunda-feira,a mínima foi de 2,1ºC em Quaraí, na fronteira com o Uruguai, e a máxima chegou a 18,4ºC à tarde, em Uruguaiana, na fronteira com a Argentina. A tendência é de que a temperatura caia para até 3ºC tanto nesta terça-feira quanto nesta quarta-feira, dias em que os gaúchos podem ter de encarar algumas geadas.

As máximas tendem a chegar a 17ºC na terça-feira e 19ºC na quarta-feira. O tempo passou de encoberto com algumas chuvas para parcialmente nublado ainda nesta segunda-feira e permanece assim nos dois próximos dias.

Durante este ano a temperatura caiu para abaixo de zero duas vezes no Rio Grande do Sul. A primeira foi em 14 de abril, quando um termômetro marcou 0,3 grau negativo em Vacaria. A segunda foi no sábado passado, 24 de maio, quando a marca de um grau negativo foi registrada em Bom Jesus.