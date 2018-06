Temperaturas permanecem baixas na região Sul do País

SÃO PAULO - Nesta quinta-feira, 7, a massa de ar frio ainda atuará sobre a região Sul, São Paulo, Mato Grosso do Sul, sul de Minas Gerais e Rio de Janeiro, principalmente. Espera-se ocorrência de geada ampla no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no sul do Paraná.

O sol predominará no centro-sul do Rio Grande do Sul. Nas demais áreas da Região Sul e na faixa sul de São Paulo, haverá sol com variação de nebulosidade. Muitas nuvens e períodos com chuva fraca e isolada no leste e nordeste de São Paulo, no Rio, no sul e leste de Minas e em grande parte do Espírito Santo. Nas demais áreas de São Paulo e na faixa central do Mato Grosso do Sul o céu terá muitas nuvens, mas sem ocorrência de chuva.

Segundo o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC), entre o leste do Rio Grande do Norte e de Sergipe o tempo estará instável com aberturas de sol e períodos com chuva passageira. Sol, variação de nuvens e pancadas de chuva isoladas no centro-norte do Amazonas, do Pará, em Roraima, Amapá, centro-norte do Maranhão e do Piauí, no Ceará, demais áreas do Rio Grande do Norte, Paraíba e faixa norte de Pernambuco. Predomínio de sol e tempo seco no interior do país, principalmente, entre o Mato Grosso, Rondônia, sul do Pará, norte de Mato Grosso do Sul, em Goiás, Distrito Federal, centro-sul do Tocantins, sul do Maranhão e do Piauí e no oeste da Bahia e de Minas Gerais.