Tempestade de granizo interrompe trânsito em rodovia no Rio Uma tempestade de granizo interrompeu por cerca de 15 minutos o trânsito da Rodovia Presidente Dutra na altura de Barra Mansa, no sul do Rio de Janeiro, no início da noite deste sábado, 19. Assustados com a grande quantidade de pedras de gelo que caíam sobre a estrada, muitos motoristas preferiram parar os seus veículos para esperar a chuva passar. Um dos pontos de refúgio foi o posto de combustíveis Flumidiesel, na Vila Ursulino, que ficou lotado de carros. A quantidade de gelo era tanta que alguns carros tiveram a lataria arranhada. Ao fim de cerca de 15 minutos, porém, a tempestade diminuiu e o tráfego se normalizou.