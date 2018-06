Tempestade deixa 251 desabrigados e danifica 723 casas no Paraná

SÃO PAULO - Uma forte tempestade atingiu a região oeste do Paraná neste sábado, 11, e causou transtornos para moradores de quase 20 cidades do Estado. As chuvas têm provocado destruição no Estado desde sexta-feira, 10, e já deixaram 251 pessoas desabrigadas, segundo a Defesa Civil do Paraná.Segundo boletim do órgão, duas pessoas ficaram feridas e 726 casas foram danificadas.

O município mais atingido foi Janiópolis, onde 700 pessoas foram afetadas de alguma forma pela tempestade. A cidade de Indianópolis concentra o maior número de pessoas desabrigadas: 250. Já Nova Londrina lidera o ranking de casas danificadas. Foram 243.

Segundo a Defesa Civil, 18 municípios foram atingidos e, em todo o Estado, 1.739 pessoas sofreram algum tipo de consequência por causa das chuvas.

O Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar) prevê chuvas significativas nas regiões oeste, sudoeste e centro-sul do Estado neste domingo, 12. As demais áreas terão chuva isolada, mas de intensidade moderada a forte.