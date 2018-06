Tempestade Guará se afasta da costa após transtornos na BA e ES

RIO - Depois de causar transtornos no sábado, 9, para embarcações no litoral do Espírito Santo e Sul da Bahia, a tempestade subtropical Guará está se afastando do litoral brasileiro neste domingo, em direção ao sul. De acordo com o Centro de Hidrografia da Marinha (CHM), a previsão para os próximos dias é que este sistema não influenciará a costa dos estados de Rio de Janeiro e São Paulo. Com isso, não são esperadas condições de ressaca ou vento forte nessas áreas.

No sábado, segundo o CHM, a tempestade ocasionou ventos muito fortes e ondas entre 3 e 5 metros de altura nos litorais do Espírito Santo e Bahia, o que levou a Marinha a pedir aos navegantes que evitassem a região e divulgassem a informação às comunidades de pesca. “A previsão para os próximos dias é que este sistema se afaste do continente em direção ao sul”, informou o CHM.