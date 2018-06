Tempestade Sandy cancela partidas e chegadas de voos para Nova York SÃO PAULO - Voos de aeroportos do Brasil com destino à costa leste dos Estados Unidos estão sendo cancelados ou atrasados por conta da passagem da Tempestade Sandy, que chegou à região, a mais populosa do país, no início da tarde de segunda-feira. No Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP), três partidas para Nova York já foram canceladas até as 9h40 em função do fenômeno, que causou inundações, incêndios, paralisou cidades e deixou ao menos 15 mortos nos EUA - além de um morto no Canadá.