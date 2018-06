Tempo chuvoso e temperatura baixa na região Sudeste nesta 2ª

Uma frente fria avança sobre o Sudeste, nesta segunda-feira, 5, e deixa o dia chuvoso e com temperatura baixa no leste de Santa Catarina e do Paraná, no centro-leste e no norte de São Paulo, no Rio de Janeiro, no centro-sul e na zona da mata de Minas Gerais e no Triângulo Mineiro. No Rio, as chuvas estão prejudicando o movimento do aeroporto Santos Dumont, que chegou a fechar nesta manhã para pousos e decolagens. Em São Paulo, o tempo ainda fica chuvoso e a temperatura baixa no centro-leste e no nordeste paulista. A temperatura não deve passar dos 21 graus na capital e a mínima prevista é de 17 graus. A previsão é de sol o dia todo no oeste e nas demais aéreas do Estado chove à tarde. Na terça-feira, 6, o tempo não muda na capital paulista e a máxima prevista também é de 21 graus. Na quarta-feira, o sol aparece junto de muitas nuvens, a temperatura sobe um pouco, mas ainda chove e, na quinta, o sol brilha mais forte, volta a esquentar e chove só à tarde. O ar seco que acompanha a frente fria deixa o tempo aberto, com sol e temperatura em elevação nas demais aéreas do Sul, em Mato Grasso do Sul e no oeste paulista. Ar quente e seco garante tempo firme no nordeste e no norte mineiro. O tempo quente e úmido provoca chuva à tarde nas demais regiões do País.