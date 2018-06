Tempo começa a melhorar a partir de quarta-feira A frente fria que estava sobre a cidade de São Paulo já está se dirigindo para o litoral do Rio de Janeiro e o tempo começa a esquentar a partir de quarta-feira, segundo previsão do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura, chegando a atingir a marca dos 21 graus à tarde. Nesta terça-feira, tempo continua nublado, com temperatura baixa e previsão de chuviscos em pontos isolados da cidade. A temperatura durante a manhã não deve passar dos 12 graus, mas devido aos ventos úmidos que chegam do oceano, a sensação térmica é de por volta dos 10 graus. A máxima à tarde deve atingir 17 graus. A madrugada ainda deve ser fria, atingindo a marca de 10 graus na região central de São Paulo, podendo ser mais baixa em pontos extremos da capital, como Perus e Parelheiros.