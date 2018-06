Tempo continua nublado, aeroporto no Rio é fechado A passagem de uma nova frente fria pelo mar na noite de terça-feira, 1º, aumentou a umidade nas regiões sul e leste do Estado de São Paulo, o que inclui a capital e o litoral. Em conseqüência, esta quarta-feira, 2, o quinto dia consecutivo com tempo fechado na cidade, seguirá com céu nublado e chuvisco durante todo o dia. A temperatura não deverá ultrapassar os 19 graus e, no litoral, os termômetros não passarão dos 21 graus, de acordo com a meteorologista Patrícia Moura, da Climatempo. A forte chuva e a intensa nebulosidade sobre o Rio de Janeiro levaram ao fechamento do Aeroporto Santos Dumont, no centro da capital fluminense, para decolagens, por volta das 11 horas. Por volta de 12h40, o aeroporto voltou a operar para pousos e decolagens com o auxílio de intrumentos. Seis vôos vindos de São Paulo, São José dos Campos e Macaé foram desviados para o Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim, na Ilha do Governador. Previsão Para quinta-feira, 3, a previsão é de que a umidade comece a diminuir, provocando uma pequena melhora no tempo após o meio-dia, o que deve trazer algumas aberturas de sol. Mas, o tempo só ficará firme e com bastante sol a partir da tarde de sexta-feira, 4, situação que deve se prolongar no fim de semana. Em São Paulo, a situação só é diferente no norte do Estado, na região de Ribeirão Preto, onde já faz bastante sol nesta quarta com uma temperatura máxima esperada de 29 graus. Frio segue no Sul O ar frio polar ainda atua com força em todo o sul do Brasil. Nesta quarta, Porto Alegre amanheceu com apenas 2 graus e a madrugada pode ter sido a mais fria do ano, superando o recorde de terça-feira, quando os termômetros marcaram apenas 2,7 graus na capital gaúcha. A região de Santa Maria, na zona central do Rio Grande do Sul, amanheceu de novo com 1 grau negativo. Em Foz do Iguaçu, no Paraná, os termômetros marcaram apenas 4 graus pela manhã.(Colaboraram Solange Spigliatti e Bruno Lousada) Matéria atualizada às 12h48