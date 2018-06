Tempo fica instável até domingo no Vale do Itajaí Deve chover ao menos até domingo no Vale do Itajaí, região catarinense mais atingida pelos temporais. A exemplo dos dois últimos dias, ventos leste vindos do oceano deixam a região úmida e o tempo instável. As aberturas de sol aceleram a evaporação e podem causar pancadas de chuvas com trovoadas. "Ainda há muitas áreas de risco e qualquer chuva pode provocar desmoronamentos", disse o meteorologista Daniel Calearo, do Centro de Informações de Recursos Ambientais e Hidrometeorologia de Santa Catarina (Ciram). "Nessa época do ano, quando o sol aparece, esquenta demais e é esse o problema, porque o tempo está úmido e é isso que provoca as pancadas de chuva", explicou Olívio Bahia do Sacramento Neto, meteorologista do Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (Cptec), do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).