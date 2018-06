Tempo fica nublado e São Paulo tem máxima de 25 graus A umidade que vem do mar deixa o tempo nublado, com períodos de mormaço e chuva a qualquer hora na capital, no litoral e nos Vales do Paraíba e do Ribeira. Tempo chuvoso também no norte paulista e na Mantiqueira. O sol reaparece nas outras áreas, mas ainda chove pela manhã. A temperatura deve chegar aos 25º graus na capital, aos 30º em Ribeirão Preto e aos 24º em Santos. A partir de terça-feira, uma massa de ar mais seco ganha forças e o sol reaparece em todas as áreas. Ainda chove no norte paulista e no litoral sul, porém a temperatura na capital fica em elevação, na terça-feira podendo chegar aos 26º, na quarta a 28º e na quinta-feira aos 29º. País As áreas de instabilidade reforçam a frente fria que já estava no mar, perto do litoral do Rio de Janeiro, que tem máxima de 29º nesta segunda-feira. Esse sistema avança sobre o Sudeste e causa chuva em toda a região. O ar seco do Nordeste só deixa o tempo firme no nordeste baiano e em todas as áreas sergipanas e alagoanas; máxima de 32º em Salvador. Nas outras áreas nordestinas, sol e pancadas de chuva. No Sul, tempo chuvoso no Vale do Itajaí e no leste do Paraná e tempo firme nas outras áreas da região. Sol e pancadas de chuva de verão nas outras áreas do País, menos em Roraima. Máxima de 27º em Florianópolis, de 29º em Porto Alegre e de 30º em Porto Velho.